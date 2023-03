SpaceX, effettuato il lancio di Crew-6 verso la stazione spaziale

La missione

Il volo della navetta viene seguito contemporaneamente dal centro di controllo della SpaceX a Hawthorne (California) e da quello della Nasa presso il Johnson Space Center a Houston. L'aggancio alla Stazione Spaziale è programmato in modo automatico. Una volta arrivati a bordo, i quattro astronauti della Crew 6 saranno accolti dai sette colleghi della Expedition 68, a bordo saranno così in 11, in una delle missioni spaziale più affollate. Lo scopo della missione è portare avanti una serie di esperimenti e studi, come quello riguardante i materiali che bruciano in condizioni di microgravità e la ricerca sulle funzioni di cuore, cervello e cartilagine. Congratulazioni per il lancio, gestito dalla SpaceX per conto della Nasa, da parte dell'amministratore capo dell'agenzia spaziale americana, Bill Nelson. "La missione Crew 6 - ha detto - sarà molto impegnata a bordo della Stazione Spaziale, con oltre 200 esperimenti da gestire che aiuteranno a preparare le missioni dirette alla Luna, a Marte e oltre, così come a migliorare la vita sulla Terra".