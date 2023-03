Elezioni presidenziali in Nigeria, vince Bola Tinubu

Ha vinto le elezioni presidenziali in Nigeria Bola Tinubu, secondo i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione elettorale nazionale (Inec) del paese più popoloso dell'Africa. Bola Tinubu, 70 anni, ex governatore di Lagos e soprannominato "il padrino" per la sua immensa influenza politica, succederà al presidente in carica Muhammadu Buhari, 80 anni, che si dimette dopo due mandati come previsto dalla Costituzione.