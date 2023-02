Scott Adams accusato di razzismo, via la striscia satirica “Dilbert”

Oltre trecento testate statunitensi hanno preso questa decisione in seguito a commenti razzisti fatti dall’autore durante il suo programma su YouTube mercoledì scorso che hanno scatenato le proteste dei lettori ascolta articolo Condividi

E’ il Re del politicamente scorretto: anti-gay, anti-ambiente, anti-vaccini. Per più di trent’anni, con la sua striscia satirica Scott Adams ha graffiato causticamente la società americana dalle pagine di centinaia di quotidiani locali, nazionali e anche oltre. Il suo “Dilbert” raccontava il Paese attraverso gli occhi disincantati di un tipico colletto bianco della Corporate America, con le sue contraddizioni, le sue storture e le sue ipocrisie. “Raccontava” perché, da oggi, la popolarissima rubrica non verrà più pubblicata. Praticamente da nessuno. Trecento giornali, tra cui il Washington Post, il New York Times, il Los Angeles Times e Usa Today, hanno deciso di cancellarla in seguito a commenti razzisti fatti dall’autore durante il suo programma su YouTube mercoledì scorso.

Cosa è successo Discutendo un (provocatorio) sondaggio secondo il quale solo una lieve maggioranza di afroamericani era d’accordo con l’affermazione “E’ Ok essere bianchi”, Adams si è lanciato in una pericolosa intemerata da molti giudicata razzista se non addirittura segregazionista. “Se metà dei neri non è d’accordo con i bianchi -ha detto- allora sono degli odiatori. E la cosa migliore per i bianchi dovrebbe essere stare ben alla larga da loro”. Apriti cielo. Da Nord a Sud, da Ovest a Est, i giornali che pubblicavano “Dilbert” sono stati sommersi dalle lettere di protesta dei lettori.