Hong Kong, modella uccisa e smembrata: arrestati parenti ex marito

Tre persone sono finite in manette a Hong Kong per l'omicidio e lo smembramento di una modella e influencer di 28 anni, Abby Choy. Agli arresti sono finiti il padre, la madre e il fratello maggiore dell'ex marito della donna con cui c'era uno scontro in atto di natura economica. Per il momento non ci sono tracce dell'ex marito. Alcuni resti della modella, che la scorsa settimana era apparsa sulla copertina della prestigiosa rivista di moda l'Officiel, sono stati trovati nel frigorifero di una casa in un villaggio affittata di recente e non arredata, il che fa pensare che fosse stata presa proprio per disfarsi del corpo di Choi, ha detto la polizia.

Possibili motivi economici alla base dell'omicidio

"Crediamo che tra la vittima e la famiglia del suo ex marito ci fossero molte liti sui soldi, che riguardavano somme ingenti", ha dichiarato la polizia, "qualcuno era insoddisfatto di come la vittima gestiva i suoi beni". La scomparsa di Choi è stata denunciata per la prima volta mercoledì. L'ultima volta sarebbe stata vista dal fratello dell'ex marito, che lavorava anche come autista. La polizia ha anche affermato che la famiglia ha mentito per fuorviare gli investigatori.