I genitori della 21enne che dice di essere Maddie: vuole essere famosa

"Penso di essere Maddie McCann". Le parole pubblicate su Instagram da Julia Faustyna, ragazza polacca di 21 anni, hanno fatto il giro del mondo riaprendo ancora una volta la storia della piccola di quasi quattro anni scomparsa in Portogallo nel 2007. Per gli inquirenti una testimonianza poco attendibile, perché secondo i risultati delle indagini Maddie sarebbe stata uccisa poco dopo la sua sparizione dal pedofilo tedesco Christian Brueckner. Ma la ragazza su Instagram continua a dirsi convinta di essere lei: "Devo fare un test del Dna. Gli investigatori britannici e polacchi mi ignorano. Ha raccontato di essersi insospettita dopo alcune allusioni fatte dalla nonna e, da quel momento, ha cominciato a notare delle caratteristiche fisiche che la avvicinerebbero alla bambina scomparsa 16 anni fa.

I genitori: "Ha sempre voluto essere popolare"



Dopo le ultime dichiarazioni della ragazza polacca, però, è arrivata la smentita da parte della sua famiglia attraverso un ente di beneficenza polacco chiamato "Missing Years Ago". I genitori di Julia sostengono che la ragazza voglia farsi pubblicità: "Abbiamo sempre cercato di aiutarla a rimettersi in piedi. Julia è oramai maggiorenne. Se ne è andata da tempo via di casa. Una volta voleva diventare una cantante, poi una modella. Insomma, ha sempre voluto essere popolare. E per quello che sta succedendo ora è riuscita ad avere un milione di follower. Temiamo che il suo comportamento porti a un'inevitabile conseguenza. Internet non dimentica, ed è ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione", hanno fatto sapere. Aiutatemi". Per raccontare la sua storia la 21enne ha aperto il profilo Instagram, @Iammadeleinemcan, dove ha già condiviso oltre 50 post e, in una settimana, ha collezionato più di un milione di follower.