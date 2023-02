Marina: flotta russa aumenta nel Mediterraneo, rischio incidenti

"Un livello così non si vedeva nemmeno ai tempi della guerra fredda. Il numero di navi russe aumentato non è una minaccia diretta al territorio nazionale ma aumenta la tensione e i russi hanno un atteggiamento aggressivo. Il rischio di incidente è possibile e quando c'è non si sa dove si può andare a finire", ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina italiana

A denunciare "l'aumento impressionante" della flotta russa nel Mediterraneo e nel Mar Nero, con "puntate verso lo Jonio" è il Capo di Stato Maggiore della Marina italiana, Enrico Credendino, in audizione alla Commissione Difesa della Camera. "Gli effetti immediati sulla nostra sicurezza dovuti alla guerra in Ucraina si sono visti sul mare e sono visibili con l'aumento impressionante della presenza della flotta russa nel Mediterraneo e nel Mar Nero". "Un livello così - ha aggiunto - non si vedeva nemmeno ai tempi della guerra fredda. Il numero di navi russe aumentato non è una minaccia diretta al territorio nazionale ma aumenta la tensione e i russi hanno un atteggiamento aggressivo. Il rischio di incidente è possibile e quando c'è non si sa dove si può andare a finire" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).