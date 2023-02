Usa, figlia di Malcolm X fa causa a Cia, Fbi e polizia di New York

Cinquantotto anni dopo l'assassinio di Malcom X, avvenuto il 21 febbraio 1965 in una sparatoria su un palco di Manhattan, la famiglia del leader del movimento per i diritti civili fa causa alla polizia di New York, Nypd, all'Fbi e alla Cia accusandole di aver complottato per tenere nascoste prove su quell'assassinio. L'avvocato Benjamin Crump ha spiegato che la famiglia intende presentare un ricorso per 100 milioni di risarcimento, dopo che due anni fa un giudice di New York ha scagionato due dei tre membri della Nation of Islam che erano stati condannati per l'omicidio nel 1965.