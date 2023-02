Los Angeles, per la morte del vescovo O'Connell arrestato marito colf

La persona fermata è Carlos Medina, 65 anni, marito della collaboratrice domestica del prelato. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato lui a uccidere il vescovo 69enne. Non si sa ancora quale sia il movente, ma un informatore ha detto alle autorità di aver visto Medina agire in modo strano dopo il delitto e rivendicare il fatto che il vescovo gli doveva dei soldi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



La polizia di Los Angeles ha arrestato un uomo nell’ambito delle indagini sull’omicidio di David O'Connell, vescovo ausiliare 69enne trovato morto in casa per un colpo d'arma da fuoco. La persona fermata è Carlos Medina, 65 anni, marito della collaboratrice domestica del prelato. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato lui a uccidere il vescovo. Non si sa ancora quale sia il movente, ma un informatore ha detto alle autorità di aver visto Medina agire in modo strano dopo il delitto e rivendicare il fatto che il vescovo gli doveva dei soldi.