Terremoto confine Turchia-Siria, nuova forte scossa di magnitudo 6.3

Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato alle 18.04 ora italiana in Turchia, ai confini con la Siria. Il sisma è stato registrato dall’Ingv, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Secondo le indicazioni preliminari, il sisma - con ipocentro a una profondità di 10 km - si è verificato a circa 32 chilometri da Antiochia in Turchia. Al momento non ci sono informazioni di ulteriori danni o vittime.