Google, attacchi hacker russi aumentati del 300% nei paesi Nato

Secondo un rapporto di Mandiant, società di cybersicurezza che opera per il colosso americano, gli attacchi informatici sarebbero sempre più un'arma decisiva nei conflitti

Gli attacchi informatici rappresentano sempre più un'arma da sfruttare nei conflitti presenti e futuri. È quanto emerge dall'ultimo report sugli attacchi hacker di Mandiant, società di cybersicurezza recentemente acquisita da Google Cloud per incrementare gli strumenti del Threat Analysis Group del colosso americano.

Gli attacchi informatici russi a danno dei paesi che fanno parte della Nato hanno segnato infatti un +300% rispetto al 2020. In netto aumento (+250%) anche la statistiche che riguardano gli hackeraggi a danno dell'Ucraina.

L'aumento degli attacchi si è ovviamente intensificato a seguito dell'invasione russa in Ucraina, a dimostrazione di come "il cyber giocherà un ruolo integrato nei futuri conflitti armati, supportando le forme di guerra tradizionali", come si legge nella nota di Mandiant.