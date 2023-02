Ciclone Gabrielle, in Nuova Zelanda almeno tre i morti

Come ha confermato il ministro per la Gestione delle emergenze, Kieran McAnulty, un cadavere è stato ritrovato dove un vigile del fuoco era stato dichiarato disperso

Sono almeno tre le persone morte in Nuova Zelanda a causa del ciclone Gabrielle che ha colpito il paese a inizio settimana. Questo è quanto hanno riferito ieri le autorità locali. Come ha confermato il ministro per la Gestione delle emergenze, Kieran McAnulty, un cadavere è stato ritrovato dove un vigile del fuoco era stato dichiarato disperso quando una casa è crollata a West Auckland e altri due sono stati ritrovati nella zona di Hawke's Bay nell'Isola del Nord. Il primo ministro Chris Hipkins ha definito Gabrielle "l'evento meteorologico più significativo della Nuova Zelanda di questo secolo" ed è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per una settimana.