Terremoto in Romania, scossa di magnitudo 5.2

Cronaca

Partiamo dalla storia: “ In Italia non c’è mai stato un evento noto a noi che abbia raggiunto i 7.5 . Il più grande che abbiamo avuto è stato il 7.3 negli Iblei nel 1693 ”, ha detto nei giorni scorsi a Sky TG24 Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

“In termini di magnitudo e di pericolosità sismica l'Italia non ha i livelli della Turchia, nel senso che non ci aspettiamo che ci possano essere eventi di magnitudo 7.8”, ha detto lo stesso Doglioni in una intervista a Il Messaggero. Comunque “il nostro Paese ha in larga parte una pericolosità sismica significativa e quindi non è un problema da sottovalutare”