Terremoto, scossa di magnitudo 6.0 in Indonesia

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l'Indonesia questa mattina alle 9.55 ora italiana (17.55 ora locale) nella zona delle isole Talaud. Secondo l’Ingv, è stata registrata a una profondità di 65 km, mentre per l'agenzia di geofisica indonesiana BMKG la profondità è stata di 11 km. Le autorità locali hanno comunicato anche che il terremoto non ha il potenziale per provocare uno tsunami.