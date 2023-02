Burt Bacharach, popolare compositore premio Oscar, è morto nella sua casa di Los Angeles a 94 anni. Nella sua lunga carriera aveva vinto sei Grammy e tre Oscar. Secondo quanto riferito dal suo entourage il musicista, che ha lavorato con star come Dionne Warwick e ha scritto successi come Walk on By e Do You Know the Way to San Jose, è deceduto per cause naturali.

La storia della musica e del cinema

leggi anche

Nomination Oscar 2023, quali sono i film candidati e dove vederli

Bacharach a scritto più di 70 canzoni che hanno fatto la storia della musica e del cinema. Tra i brani più famosi, scritti in coppia con il paroliere Hal David, I Say a Little Prayer, I'll Never Fall In Love Again, Walk On By e Do You Know the Way to San Jose. Ha firmato colonne sonore di film come Arturo, il primo James Bond del 1967, Ciao Pussycat, Butch Cassidy. Nel gennaio del 1970 Raindrops keep fallin' on my head, scritta per il film con Robert Redford e Paul Newman, si piazzò prima in classifica negli Stati Uniti e ci rimase per quattro settimane e valse alla coppia di musicisti due Oscar per la migliore colonna sonora e per la migliore canzone.