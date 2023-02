Terremoto Turchia, Erdogan arrivato nelle zone colpite dal sisma

Mondo

La scossa di magnitudo 7.8 è stata registrata nella notte nel sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria. Sono seguite diverse forti repliche e in mattinata una nuova forte scossa. Il sisma ha innescato anche una allerta tsunami nel Mediterraneo, anche per le coste italiane. Oltre 3.700 le vittime già accertate e migliaia i feriti