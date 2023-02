Spagna, parcheggia la barca sul terrazzo per non pagare l'ormeggio

Il proprietario dell'imbarcazione dichiara di risparmiare 70 euro al mese. Per portare l'imbarcazione lunga sei metri sul terrazzo di casa ha dovuto usare una gru. Il video del trasloco finito su You tube è diventato virale

Per non pagare l’ormeggio al porto, attracca la sua barchetta di sei metri sul terrazzo di casa. Senza passare inosservato. L’episodio è accaduto nell’isola di Minorca, in Spagna. Il proprietario dell’imbarcazione, un residente nel comune di Es Castell, ha usato una gru per sollevarla fino in cima al palazzo dove vive, per poi calarla sul terrazzo del suo appartamento. Il video girato da un passante che riprende tutto “il trasloco” è stato messo su YouTube ed è diventato virale.