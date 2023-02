Elezioni Usa 2024, Nikki Haley annuncerà candidatura alla presidenza

Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, annuncerà la sua candidatura alla Casa Bianca il 15 febbraio a Charleston. In una mail ai suoi sostenitori ha indicato quella data per un "annuncio speciale", che secondo il quotidiano del South Carolina The Post and Courier è appunto la sua discesa in campo. Haley sarà la prima candidata repubblicana a sfidare Donald Trump nelle primarie del Gop.