L'abito in velluto di Lady Diana venduto all'asta per 560mila euro

Era il 31 agosto 1997 quando si diffuse la notizia della morte di Diana, ma ancora oggi il ricordo della 'principessa del popolo' è vivo nella memoria di tutti noi. In occasione dei 25 anni dalla sua prematura scomparsa, Sky Documentaries e Sky Uno la celebrano dedicandole un’intera giornata di programmazione, disponibile anche on demand e in streaming su NOW

I genitori speravano in un figlio maschio per portare avanti il nome della famiglia, ragion per cui alla bambina non venne inizialmente dato un nome, fino a che, una settimana più tardi, non si decise per Diana Frances, in onore di un'antenata degli Spencer e della madre