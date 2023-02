Dallas, giallo per sparizioni e morti misteriose di animali allo zoo

“È evidente che i recinti sono stati danneggiati di proposito" ha twittato il giardino zoologico. La polizia della città texana reputa che gli animali siano stati deliberatamente sottratti ma non c’è ancora una idea del responsabile o dei responsabili

Prima la morte di Pin, l’avvoltoio-mascotte. Poi la fuga di un raro leopaldo nebuloso e, infine, la scomparsa di due scimmie tamarino imperatore. È giallo allo zoo di Dallas, dove si indaga su una serie di misteriose morti e sparizioni di animali. “È evidente che i recinti sono stati danneggiati di proposito" ha twittato il giardino zoologico. La polizia della città texana reputa che gli animali siano stati deliberatamente sottratti ma non c’è ancora una idea del responsabile o dei responsabili.

Indagini in corso

leggi anche

La fuga dello scimpanzé Chichi dallo zoo di Kharkiv

Che di furto si tratti lo confermerebbe anche il fatto che le scimmie tamarino imperatore, originarie delle foreste sudamericane, non si allontanano generalmente dalla loro "casa". Si tratta di una specie spesso oggetto di furto: è accaduto due volte in Francia nel 2011 e nel 2016 e nel Regno Unito nel 2014, dallo zoo di Blckpool. Dopo 32 anni trascorsi nella struttura, la settimana scorsa è stato ritrovato senza vita Pin, l’avvoltoio orecchiuto di 35 anni diventato la mascotte dello zoo di Dallas. Il volatile aveva una “ferita atipica” per cui le autorità del parco hanno escluso la causa naturale del decesso e hanno offerto una ricompensa di 10mila dollari a chi fornirà notizie utili all’identificazione del killer. Il 13 gennaio scorso, sempre dallo zoo di Dallas, era scappato un leopardo nebuloso attraverso una fessura aperta intenzionalmente nel suo recinto. Il felino è stato recuperato dopo una vasta mobilitazione condotta anche con i droni a raggi infrarossi della polizia, mentre i dipendenti dello zoo sventavano un'altra fuga di alcune scimmie asiatiche, nelle cui gabbie era stata praticata una crepa.