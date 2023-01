Il Papa in volo verso l’Africa: comincia oggi il suo viaggio in Congo

Il Pontefice arriverà all'aeroporto di Kinshasa alle 15, alle 17.30 il suo primo discorso. Uno dei momenti più importanti sarà l'incontro, mercoledì 1 febbraio, con un gruppo di vittime provenienti dall'est del Paese. "Vuole manifestare la sua vicinanza, per tutte le sofferenze e le stragi avvenute qui negli ultimi trent'anni e che continuano a essere pane quotidiano”, ha detto monsignor Ettore Balestrero, nunzio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo. Dal 3 al 5 febbraio, la tappa in Sud Sudan ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Comincia oggi il viaggio di Papa Francesco in Africa: in particolare, il Pontefice sarà fino al 3 febbraio in Congo e poi dal 3 al 5 in Sud Sudan. Una visita, ha spiegato il Vaticano, per parlare di pace e curare le ferite di un popolo stretto tra conflitti e povertà, sfruttamento delle risorse e catastrofi climatiche.

Il viaggio del Papa in Congo vedi anche Papa: "Dialogo e ricerca pace tra israeliani e palestinesi" Il volo con a bordo il Pontefice, il seguito e i giornalisti, è partito alle 8.10 da Roma Fiumicino e arriverà all'aeroporto di Kinshasa alle 15. Ad accogliere il Papa in Congo sarà il primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde. Alle 16.30 Francesco si recherà al Palais de la Nation per la cerimonia di benvenuto e qui incontrerà il presidente Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alle 17:30, nei giardini dello stesso Palazzo, il Papa incontrerà le autorità politiche e religiose, il corpo diplomatico, gli imprenditori, i rappresentanti della società civile e della cultura e pronuncerà il suo primo discorso. Alle 18 si trasferirà nella Nunziatura, la sua residenza in questo viaggio apostolico.

“Il Congo ha bisogno di aiuto” vedi anche Papa Francesco: "L'omosessualità non è un crimine" Uno dei momenti più importanti sarà l'incontro, mercoledì 1 febbraio, tra il Papa e un gruppo di vittime provenienti dall'est del Paese. "Il Papa vuole manifestare la sua vicinanza, per tutte le sofferenze e le stragi avvenute qui negli ultimi trent'anni e che continuano a essere pane quotidiano. Il Papa vuole consolare, condannare questi attentati, chiedere perdono a Dio per tutte queste stragi, vuole invitare e incoraggiare tutti alla riconciliazione", ha detto monsignor Ettore Balestrero, nunzio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo. "Il Congo soffre per la molta corruzione, c'è un alto tasso di povertà e ha un grande bisogno di pace, soprattutto nell'est del Paese", ha aggiunto ad Acs. E ancora: "Poi ci sono le sfide della migrazione, dal momento che ci sono 5,5 milioni di sfollati interni e 500.000 rifugiati. È un Paese di giovanissimi: metà della popolazione, 50 milioni di persone, ha meno di 18 anni. È molto ricco di risorse, con molti minerali fondamentali per la transizione ecologica. Il Congo ha bisogno di aiuto, di più sviluppo e di una coscienza democratica per crescere".

La visita in Sud Sudan vedi anche Papa Francesco: "Omelie non sono conferenze, durino 8-10 minuti" Nei prossimi giorni il Papa visiterà anche il Sud Sudan, il più giovane Paese del mondo che, poco dopo la sua indipendenza, nel 2011, ha vissuto una sanguinaria guerra civile ma ancora fatica a trovare una pacificazione. Dopo la tappa a Kinshasa, infatti, Francesco il 3 febbraio volerà a Juba, la capitale del Sud Sudan, dove sarà accompagnato dal primate della Chiesa anglicana Justin Welby e dal moderatore della Chiesa di Scozia, Ian Greenshields. Bergoglio farà ritorno in Vaticano domenica 5 febbraio.