Priscilla Presley contesta il testamento della figlia Lisa Marie

Spettacolo

Lisa Marie Presley , unica figlia nata dalla relazione tra Elvis e Priscilla Presley, è morta all’età di 54 anni , in seguito a un arresto cardiaco. A dare notizia della sua scomparsa, il 12 gennaio 2023 , è stata la madre. “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato", ha detto Priscilla Presley in un comunicato, parlando della figlia come della "donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto"

Lisa Marie Presley era nata il 1° febbraio 1968 a Memphis , nel Tennessee, esattamente nove mesi dopo la data del matrimonio dei suoi genitori. Dopo la separazione tra i due, finalizzata con il divorzio nel 1973, ha vissuto con la madre a Los Angeles, California. A soli 9 anni, il 16 agosto 1977 , Lisa Marie perde il padre: Elvis Presley , a 42 anni, si spense per un attacco cardiaco a Graceland, la sua tenuta a Memphis. In foto: Elvis, Priscilla e Lisa Marie Presley

Dal 1978 al 1984 la madre di Lisa Marie inizia una relazione con l’attore Michael Edwards. In futuro si scoprirà che non furono anni facili: nel libro Priscilla, Elvis and Me (1988), Edwards racconta la turbolenta relazione con Priscilla Presley, segnata dall’ingombrante presenza delle droghe e del fantasma dell’ex marito, e rivela di essersi approcciato sessualmente alla piccola Lisa Marie, che confermerà negli anni a seguire di aver subìto molestie sessuali