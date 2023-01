Maltempo, nevica in Algeria: imbiancato il deserto del Sahara

Il ciclone Thor e l’aria artica si sono spinti fino all’Africa. In Algeria la neve è caduta in un’area desertica al confine col Marocco. I servizi meteorologici algerini prevedono nevicate anche la prossima notte in altre province del Sahara, come a Ghardaïa (700 km a sud della capitale) e Laghouat (a 450 km da Algeri). Molte province del nord stanno assistendo da giorni a forti nevicate, che hanno portato all'isolamento di villaggi e città e alla chiusura delle scuole nelle zone montuose.