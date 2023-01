New York, cercansi dogsitter: fino a 100mila dollari all'anno

Cercasi dogsitter a New York. Il custode degli amici a quattro zampe è diventato il mestiere più redditizio nella Grande Mela. Prezzi alle stelle a Manhattan: si è passati da una media di 30 dollari all’ora a 70 dollari per una passeggiata di 60 minuti con il cane di un altro, fino ad un massimo di 100 mila dollari all’anno, come riportato dal New York Times . Quando la domanda supera l’offerta. Durante le restrizioni da Covid, si è registrato nella metropoli newyorchese e non solo, un boom di adozioni di animali domestici per avere un po' di compagnia a casa.

Cercasi dogsitter per 100.000 dollari l'anno

approfondimento

New York, scontro tra aereo Ita Airways e Delta al Jfk: danni lievi

Secondo la non profit American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, oltre 23 milioni di famiglie americane hanno acquistato o adottato un animale domestico durante la pandemia. Con il ritorno in ufficio, dopo la fine delle restrizioni, qualcuno deve pur pensare a portare a spasso i cosiddetti “pandemic puppies”(cuccioli della pandemia). Il dog sitter è un lavoro dall'orario flessibile che spesso scelgono gli studenti universitari per arrotondare e pagarsi studi e affitti. Quello che era considerato un lavoro per racimolare dollari extra ora è diventato un'occupazione a tutti gli effetti.