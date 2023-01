Usa, altri documenti classificati trovati a casa di Biden in Delaware

Bob Bauer, avvocato personale di Biden, ha detto che la perquisizione della casa si è svolta sabato ed è durata quasi 12 ore. Il presidente si trova in Delaware per trascorrere il weekend, tuttavia non è nella casa a Wilmington ma in quella al mare a Rehoboth Beach. "Il dipartimento di Giustizia ha portato via il materiale che riteneva rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati", ha spiegato l'avvocato. Ha precisato che alcune delle carte risalgono al tempo in cui Biden era senatore, altre al periodo in cui era vicepresidente. Sono stati prelevati anche appunti scritti a mano durante gli anni della vicepresidenza. Bauer ha aggiunto che alla perquisizione hanno assistito i legali del presidente.

Gli altri ritrovamenti

Nelle scorse settimane altre carte - alcune anche top secret, ovvero il grado più elevato di segretezza - erano state trovate nella casa di Biden a Wilmington: prima in un garage e poi in un’altra stanza. Ancora prima, altri documenti erano stati trovati in un ex ufficio del presidente a Washington. La nuova scoperta a Wilmington alimenta uno scandalo che con il passare dei giorni si allarga a macchia d'olio fra la frustrazione dei democratici che, dopo i risultati positivi inattesi alle elezioni di metà mandato, pensavano di aver scampato il peggio. Invece il ritrovamento dei documenti complica i piani dei liberal e quelli per la corsa di Biden alla Casa Bianca per il 2024: il presidente non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura ma è probabile, secondo indiscrezioni, che si presenti per un secondo mandato. Se lo confermasse si troverebbe probabilmente a correre contro Donald Trump, dando vita a una battaglia fra un presidente e un ex presidente sotto indagine di due diversi procuratori speciali per la gestione di carte segrete.