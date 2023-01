Usa Weekly News, Joe Biden e l’imbarazzo del “garage-gate”

11/18 ©Ansa

Guasto voli in USA - Lo stop ai voli in tutti gli Stati Uniti, qualche giorno fa, è stato causato da un guasto al Notice to Air Mission, sistema che la Federal Aviation Administration utilizza per inviare allerte sulla sicurezza ai piloti. Gli avvisi sono fondamentali per la pianificazione dei voli e vengono utilizzati per fornire informazioni, in tempo reale, su eventuali pericoli in volo o a terra, come piste chiuse, restrizioni dello spazio aereo e interruzioni del segnale di navigazione