Tajani in Egitto, portavoce al Sisi: “Vogliamo cooperare”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato, nel palazzo presidenziale di Al-Ettehadeya a Il Cairo, il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi. "Sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo, soprattutto in Libia, anche per contrastare immigrazione irregolare. Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki", ha riferito in un tweet il titolare della Farnesina. "L'Egitto - scrive l'agenzia ufficiale egiziana Mena citando il portavoce presidenziale Bassam Rady - aspira a sviluppare relazioni con l'Italia e a lavorare con essa nel quadro del forte partenariato tra i due Paesi al fine di sviluppare relazioni bilaterali a favore di una proficua cooperazione in tutti i campi".