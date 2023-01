Buzz Aldrin, secondo uomo sulla luna con Apollo 11, si sposa a 93 anni

Quarto matrimonio per l'ex astronauta

Si tratta del quarto matrimonio per l'ex astronauta. Lo riportano i media americani. "Nel giorno del mio 93esimo compleanno sono felice di annunciare che il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, e io ci siamo sposati", ha twittato l'astronauta, allegando una foto di lui e di Anca Faur, che ha 63 anni ed è un ingegnere chimico. "Ci siamo uniti in matrimonio in una piccola cerimonia privata a Los Angeles e siamo emozionati come adolescenti in fuga", continua il tweet.