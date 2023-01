Perù, Boluarte chiede scusa per le vittime ma esclude le dimissioni

La nuova presidente del Perù Dina Boluarte si è scusata per le decine di morti causate dai disordini nel Paese, ma non se n'è assunta la responsabilità e, comunque, ha escluso le sue dimissioni. Le proteste sono scoppiate dopo la destituzione e l'arresto, il 7 dicembre, del presidente Pedro Castillo, accusato di aver tentato un colpo di Stato; e nei disordini sono morte almeno 42 persone in cinque settimane.