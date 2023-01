Peru, continuano le proteste e gli scontri: cosa sta succedendo

L'inizio della crisi

approfondimento

Proteste in Perù, poliziotto bruciato vivo dai manifestanti a Puno

Tutto è iniziato appunto il 7 dicembre quando nel giro di poche ore si è verificato un tentativo di colpo di Stato da parte dell’ormai ex presidente Castillo, seguito dalla decisione del Parlamento di destituirlo e dal suo arresto. Verso le 12 locali (le 18 in Italia) Castillo aveva pronunciato un discorso alla nazione in cui aveva ordinato lo scioglimento del Congresso, l’istituzione di un “governo d’eccezione” e il coprifuoco in tutto il Paese. Da sottolineare che l’annuncio di Castillo era arrivato tre ore prima che il Congresso votasse per la terza volta su una richiesta di impeachment nei suoi confronti. Il piano di Castillo però non si è evoluto come previsto: sono arrivate le dimissioni dei ministri dell’Economia, della Giustizia, del Lavoro e degli Esteri. Il Congresso si è poi riunito in anticipo per votare la mozione d’impeachment, approvandola. In seguito, come previsto dalla costituzione peruviana, i poteri sono stati trasferiti alla vicepresidente Boluarte. Lei stessa, il 21 dicembre, ha poi presieduto a Lima la cerimonia di giuramento del nuovo governo di cui è premier Alberto Otárola, in sostituzione di Pedro Angulo. A fine dicembre, inoltre, il Congresso del Perù ha approvato la riforma che consente di anticipare le elezioni generali ad aprile 2024, due anni prima della scadenza prevista per luglio 2026.