Parigi, morta bambina di tre anni trovata chiusa nella lavatrice

I soccorritori: la bambina non presentava tracce di colpi subiti

leggi anche

Francia, corpi di due bambini trovati in una casa in Alta Savoia

E’ stata aperta un’inchiesta per appurare i fatti. Lo ha reso noto la Procura della capitale francese per ''cercare di individuare le cause del decesso''. Come spiega l'emittente Bfmtv, è stato il padre della vittima a ritrovare la bambina nella lavatrice, che era spenta, dopo diverse ore di ricerche che hanno coinvolto vari parenti della piccola. “A prima vista la bambina non mostrava segni di percosse” ha detto a Bfmtv una fonte della polizia a condizione di anonimato. I soccorritori l'hanno estratta, ma era ormai in condizioni disperate e non sono riusciti a rianimarla. “A prima vista - hanno riferito fonti della polizia a BFM TV - la bambina non presentava tracce di colpi subiti”