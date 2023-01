Parigi, uomo accoltella diverse persone alla Gare du Nord. Arrestato

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Un uomo ha ferito sei persone - con un'arma che, secondo quanto si apprende dalle autorità, potrebbe essere un punteruolo - in un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi avvenuto intorno alle 06:45 di oggi, 11 gennaio. Anche lo stesso aggressore, arrestato, è stato ferito dalle autorità prima di essere bloccato: una fonte della polizia riferisce che gli agenti hanno aperto il fuoco contro di lui. Si trova adesso in ospedale in prognosi riservata per un proiettile che lo ha raggiunto al torace. Le persone coinvolte, tra cui ci sarebbe anche un poliziotto delle dogane non sarebbero in gravi condizioni. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, è subito arrivato alla stazione e su Twitter ha ringraziato la polizia "per la sua reazione coraggiosa ed efficace". Sul posto sono già andati anche il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, e la sindaca Anne Hidalgo.