Usa, voli bloccati in tutto il Paese a causa di un guasto informatico

A farlo sapere è la Federal Aviation Administration. Si lavora per ripristinare il sistema NOTAM, quello che informa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte da percorrere. Sono in tutto 2.512 i voli in transito negli Stati Uniti che hanno subìto ritardi. Casa Bianca: "Finora nessuna prova di cyberattacco". Biden chiede indagine

Tutti i voli aerei negli Stati Uniti sono stati bloccati almeno fino alle 9 EST (Stati Uniti orientali, le 15 in Italia). La causa è un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (FAA), che fa sapere di essere al lavoro per ripristinare il NOTAM (Notice to Air Missions), sistema che informa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte da percorrere. La Casa Bianca ha chiarito che finora non ci sarebbe alcuna prova di un cyberattacco. Il presidente Joe Biden ha tuttavia chiesto "un'indagine completa sulle cause". Mentre qualche funzione del sistema è ripresa, l'operatività generale resta ancora "limitata", scrive in un tweet la FAA. Secondo le stime riportate dal portale FlightAware.com, 2.512 voli in transito negli Stati Uniti hanno subìto ritardi, mentre 141 sono stati del tutto cancellati. Come scrive Sky News Usa, i voli americani programmati per oggi sarebbero stati 21.464, con un totale di 2,9 milioni di posti disponibili a bordo.