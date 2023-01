Covid, WP: foto satellitari mostrano file ai crematori in Cina

Una nuova emergenza Covid in Cina di proporzioni sempre più drammatiche? Sembra essere ora certificata dalle file di persone fuori dai forni crematori che aspettano di entrare con i loro cari uccisi stando alle immagini satellitari shock pubblicate in esclusiva dal Washington Post. Le foto riguardano sei metropoli - tra le quali Pechino, Nanchino e Chengdu - e sono state catturate all'inizio e alla fine di dicembre. La differenza tra i due momenti è evidente. Nell'immagine ripresa il 24 dicembre, ad esempio, in uno dei crematori della capitale è comparso un nuovo parcheggio per far fronte all'afflusso di clienti (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).