Biden in Messico, visita a El Paso per discutere di gestione migranti

Usa Weekly News, Joe Biden cancella i fondi per il muro con il Messico

“Un’epidemia che deve fermarsi”: con queste parole Joe Biden annuncia le prime misure esecutive in merito alla stretta sulle armi negli Stati Uniti che vuole ottenere, anche se sarà difficile. Il Presidente continua, quindi, nel processo di “smantellamento” della precedente amministrazione, tagliando i fondi stanziati per il muro con il Messico ed eliminando anche possibili risorse future per 'Trump Wall'. E Donald Trump? È tornato su Twitter (ma solo in foto) A cura di Valentina Clemente

La stretta sulle armi – “Il mio lavoro consiste nel proteggere il popolo americano. Userò tutte le risorse a disposizione, come Presidente, per mettere al sicuro l’America dalla violenza delle armi da fuoco, un'epidemia, un imbarazzo che deve fermarsi". Con queste parole Joe Biden annuncia le misure esecutive da varare per il controllo sulle armi, contestando come falso l'argomento, sostenuto da molti repubblicani, secondo cui queste azioni interferiscano con il secondo emendamento della Costituzione (che protegge il diritto di possedere armi)

No money for "Trump Wall" – Proseguire nell’opera di rottamazione dell’eredità trumpiana. L’obiettivo di Joe Biden si concretizza nella sua prima proposta di bilancio: nemmeno più un dollaro al muro col Messico, opera simbolo di The Donald, escludendo nuove risorse per completarla ma anche eliminando i fondi già stanziati e non ancora utilizzati. “Perché - spiega Biden - il problema dell'immigrazione non si affronta con la repressione ma aggredendo il problema alle sue radici e con politiche di più ampio respiro, con un orizzonte di medio e lungo termine”