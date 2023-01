Libano, media: “Leader Hezbollah ricoverato per un ictus”

Lo rivela il Jerusalem Post, citando informazioni comparse in Libano e in Arabia Saudita. Venerdì era stato annullato un suo discorso “per un'influenza che gli impediva di parlare correttamente”

Il segretario generale degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, "è stato ricoverato in un ospedale di Beirut a seguito di un ictus": lo scrive il Jerusalem Post citando informazioni comparse in Libano e in Arabia Saudita delle quali, peraltro, non c'è ancora altra conferma. Il giornale ricorda che un discorso di Nasrallah fissato per venerdì è stato annullato con un breve preavviso. In quella circostanza gli Hezbollah hanno reso noto che Nasrallah era stato colpito da un'influenza.