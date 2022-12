Kenya, liberata italiana rapita da presunti terroristi Al Shabaab

Dopo una sparatoria ad un finto posto di blocco sulla strada per Lamu, la polizia keniota ha messo in fuga verso la foresta una decina di presunti miliziani di Al-Shabaab travestiti da ufficiali delle forze di difesa del Kenya

Quattro persone sono state tratte in salvo dalla polizia, tra cui una cittadina italiana con passaporto statunitense, che erano tenute in ostaggio da presunte milizie nella foresta di Witu, sulla fascia costiera del Kenya. Il rapimento da parte di sospetti terroristi è avvenuto ad un finto posto di blocco, a 250 chilometri dal confine con la Somalia. L'Ambasciata d'Italia in Kenya ha seguito da subito la vicenda in stretto contatto con l'Unità di Crisi della Farnesina ed ha offerto assistenza all'italiana tramite il Console onorario di Malindi, Ivan Del Prete.