Iran, attivisti: 12enne uccisa da polizia in auto con i genitori

In Iran una bambina di 12 anni sarebbe stata uccisa ieri dalle forze di sicurezza del regime a un checkpoint. Soha Etebari, questo il suo nome, si trovava in macchina con i genitori e gli agenti di un checkpoint avrebbero sparato all'improvviso, hanno scritto sui social numerosi attivisti. I fatti sarebbero accaduti nella provincia di Hormozgan. La notizia è stata ripresa anche da giornalisti indipendenti in Iran, tra cui Ali Javanmardi.