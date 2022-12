Parigi, il killer dei curdi ammette: odio patologico per gli stranieri

Mondo

Sono diversi i feriti. L'attacco è avvenuto nel cuore della capitale francese, in Rue d'Enghien, in un centro culturale curdo. A sparare è stato un francese di 69 anni, uscito di prigione una decina di giorni fa e sotto controllo giudiziario in attesa del processo. Aveva infatti attaccato un campo migranti con una sciabola. L'uomo è ferito ed è in ospedale. Aperta un'inchiesta per omicidio volontario. Scontri tra polizia e curdi sul luogo della sparatoria