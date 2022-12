Sunak chiede a senzatetto se lavora negli affari: pioggia di critiche

Lo scambio tra il premier e il clochard

Il dialogo, apparso decisamente surreale, è avvenuto mentre il premier, ex banchiere di Goldman Sachs e una delle persone più ricche della Gran Bretagna, stava servendo un piatto di salsicce, pane tostato e uova all’uomo, che ha detto di chiamarsi Dean. Lo scambio è cominciato quando il clochard ha chiesto al premier se stesse "sistemando l'economia"."E' esattamente quello che sto cercando di fare" ha risposto il premier. E quando poi il senzatetto ha detto di essere interessato agli affari e alla finanza, Sunak gli ha chiesto se fosse del settore e se la finanza fosse qualcosa in cui “volesse entrare”. "In realtà sono un senzatetto" è stata la risposta di Dean che poi ha aggiunto: "Sì, non mi dispiacerebbe (entrare nella finanza, ndr), ma non lo so, mi piacerebbe prima superare il Natale" spiegando di sperare che qualche istituzione benefica potesse trovargli una sistemazione per la notte in modo da non passare la notte del 24 in mezzo alla strada.

Le critiche dell'opposizione

Angela Rayner, vice leader del partito laburista di opposizione, ha pubblicato su Twitter una clip dello scambio, definendolo "straziante", mentre un altro parlamentare laburista, Bill Esterson, ha definito Sunak "fuori dal mondo".