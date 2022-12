Noto come Geohot, era stato ingaggiato lo scorso 18 novembre da Elon Musk per migliorare la funzione di ricerca del social network. "Non pensavo che potesse esserci un reale impatto in quello che stavo facendo", il commento dell'informatico in un tweet

Ha annunciato le proprie dimissioni da Twitter dopo sole cinque settimane l'hacker George Hotz, noto con il nomignolo Geohot. L'informatico classe 1989 era stato assunto da Elon Musk lo scorso 18 novembre allo scopo di migliorare la funzione di ricerca del social network e risolvere alcuni problemi di visualizzazione degli avvisi della piattaforma.

In particolare, oggetto di molte critiche da parte degli utenti era il pop-up che compariva sulla piattaforma quando si scorrevano le pagine senza aver effettuato l'accesso. Il divorzio tra Geohot e il social dell'uccellino blu era nell'aria, dato che lo stesso Hotz nei giorni scorsi sul proprio profilo Twitter aveva lanciato un sondaggio in cui aveva chiesto agli utenti: "Devo dimettermi da stagista di Twitter? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio. Non è uno scherzo".

Il 63.6% dei più di 81 mila votanti aveva espresso parere negativo, ma Hotz, sempre attraverso un tweet, ha ribaltato la decisione scrivendo: "Oggi mi sono dimesso da Twitter. Ho apprezzato l'opportunità ma non pensavo che potesse esserci un reale impatto in quello che stavo facendo qui. Inoltre è stato triste vedere appassire il mio GitHub (piattaforma per sviluppatori, ndr). Si torna a codificare!".

Nella sua breve permanenza a Twitter, Hotz ha eliminato l'avviso ma non è chiaro quanto e come abbia ottimizzato gli strumenti di ricerca dei tweet, il principale obiettivo per cui aveva presentato la sua candidatura a Musk.