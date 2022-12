Colombia, scoppia una raffineria a Barranquilla: un morto

Paura nella capitale colombiana. Intorno alle 04:15 della notte tra il 21 e il 22 dicembre, nella zona portuale adiacente al fiume Magdalena, è esplosa un'impresa di idrocarburi. Immediata la propagazione delle fiamme che hanno ricoperto la zona.

Dopo l'arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno dato avvio alle indagini che sembrerebbero optare per la pista del corto circuito: una scintilla sarebbe entrata in contatto con del liquido infiammabile e successivamente avrebbe dato vita all'incendio. Due pompieri sono stati trasportati d’urgenza in un centro clinico a nord della città; non ce l'ha fatta però Javier Henrique Solano Ruiz, 53 anni, volontario dei vigili. Fatale il colpo alla testa riportato dopo l’esplosione di un serbatoio di combustibile. “Dalle 05:00 di questa mattina sono sospese tutte le operazioni nel Porto di Barranquilla, la Direzione Generale Marittima e la Guardia Costiera della Marina colombiana continuano a vigilare e a impedire il passaggio -inoltre - le operazioni per controllare l'incendio potrebbero richiedere tra i 3 e i 4 giorni", ha informato l’autorità marittima.