Hawaii, 30 feriti per turbolenze meteo su volo Phoenix-Honolulu

Oltre 30 persone sono rimaste ferite durante il volo Phoenix-Honolulu a causa delle forti turbolenze riscontrate da un Airbus A330 durante l’avvicinamento alla Hawaii. Sarebbero 11 quelle ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto riportato dall'Honolulu Star-Advertiser per lo più si tratterebbe di ferite alla testa, lacerazioni, contusioni e lividi. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino di 14 mesi.

La nota della compagnia

La comapgnia aerea, su Twitter, ha specificato che l’aereo è atterrato “in sicurezza” alle 10.50 di domenica. “Diversi passeggeri e membri dell'equipaggio hanno ricevuto assistenza medica in aeroporto per ferite lievi, mentre altri sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure", ha dichiarato ancora la Hawaiian Airlines. A bordo del velivolo, secondo quando indicato da un portavoce della compagnia, c’erano 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio.