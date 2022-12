Giappone, cercasi lavoratori per dormire, studio post-Covid

A.A.A Cercasi lavoratori senza particolari abilità o esperienze professionali, per… dormire. Sono le caratteristiche richieste dall'azienda giapponese Calbee, attiva nella distribuzione di snack alimentari e farmaci da banco, impegnata in uno studio di un medicinale che dovrebbe servire a migliorare la qualità del sonno. Il programma, guidato da un famoso ricercatore dell'Università di Tsukuba, consentirà ai partecipanti di dormire nelle proprie abitazioni, controllati da una serie di sonde che misurano il funzionamento delle onde celebrali nel corso di diverse notti, e i cui risultati verranno condivisi sui social media.

Sempre più persone soffrono per disturbi del sonno

In base a diversi studi in materia, infatti, a causa del cambio degli stili di vita provocati dalla pandemia da Covid, sarebbero sempre di più le persone che soffrono di disturbi del sonno, e la ricerca della Calbee ha come obiettivo di offrire una soluzione a queste problematiche. I partecipanti all'indagine riceveranno 50.000 yen, l'equivalente di 340 euro, e al termine dello dello studio un importo dello stesso valore verrà versato se dimostreranno di aver migliorato ulteriormente la qualità del loro riposo.