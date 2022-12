Usa, tre tornado in Louisiana causano devastazione e tre morti. VIDEO

Una serie di trombe d'aria hanno portato morte e distruzione in diverse città dello Stato che si affaccia sul Golfo del Messico, dove il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza. Allerta maltempo in sei stati americani dove al tornado si aggiunge anche la tempesta di neve

Ventuno tornado in ventiquattro ore. Il maltempo che sta colpendo da nord a sud gli Stati Uniti ha causato almeno tre morti in Lousiana. Il governatore John Bel Edwards ha dichiarato lo stato di emergenza "a causa delle severe condizioni climatiche". L’allerta è scattata dopo che tre trombe d'aria hanno investito soprattutto New Orleans e altre città dello Stato che si affaccia sul Golfo del Messico. Forti piogge e raffiche di vento nella zona residenziale a Chalmette in Lousiana (Video Credit: Angel Landry via Storyful). L'area interessata dal maltempo è abitata da circa 2 milioni di persone. Devastazione ovunque. Case scoperchiate e auto rovesciate. Numerosi i feriti. I media locali riferiscono che più di 38 mila persone sono senza corrente elettrica. Scuole chiuse in molte città e strade impraticabili.