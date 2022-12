Rapporto Ocse, i dati sui sintomi depressivi nei giovani europei

Una delle conseguenze più pesanti della pandemia è l’aumento dei disagi psicologici, che hanno colpito soprattutto le fasce più giovani. Di recente, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha pubblicato un report che fotografa la situazione a livello europeo. Questa fotografia ci dice soprattutto una cosa: la diffusione e l’aumento di sintomi depressivi non ha risparmiato i giovani di nessun Paese. ascolta articolo Condividi

È importante ricordare che quando si parla di sintomi depressivi si fa riferimento non solo alla depressione intesa come disturbo diagnosticato, ma anche a tutti quei disagi psicologici che, pur non raggiungendo le caratteristiche per una diagnosi di depressione, portano le persone a sentirsi un po’ più sole e tristi rispetto al mondo che le circonda, disagi che possono esprimersi in tante forme diverse. Va specificato inoltre che i numeri, in questo caso, ci aiutano a farci un’idea della portata, della vastità del problema, ma da soli non bastano a comprendere un tema che è complesso e presenta tante sfaccettature diverse.

Il report Ocse Non è dunque facile tracciare un quadro dei sintomi depressivi tra i giovani a livello europeo, anche perché ogni Paese riferisce i dati in modo diverso. Nel suo report l’Ocse ha provato a mettere a confronto alcuni Paesi europei prendendo come riferimento la fascia di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni: in molti casi, la percentuale di giovani che presentano sintomi depressivi è più che raddoppiata rispetto a prima della pandemia. In Francia si è passati dal 10% del 2019 al 20% del 2021, in Islanda dal 9% al 37%. La Norvegia è il Paese che negli anni della pandemia ha registrato la più alta percentuale di giovani con sintomi depressivi: si è passati dal 9,5% del 2019 al 42,5% del 2021.

I dati che arrivano dall’Italia sono invece relativi a una fascia di età che va dai 16 ai 24 anni. Nel 2021, più del 24% dei giovani nel nostro Paese ha riportato sintomi della depressione, quasi uno ogni 4, mentre la percentuale tra gli adulti si ferma al 14,4%.