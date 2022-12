Birmingham, bimbo muore per salvare coetanei caduti in lago ghiacciato

Jack è morto, a soli 10 anni, nel tentativo di salvare la vita a tre bambini caduti in un lago ghiacciato nei sobborghi di Birmingham, nel Regno Unito. L'allarme era scattato poco dopo le 14 ​​di domenica, quando una chiamata di emergenza avvertiva di alcuni piccoli caduti nel lago del Babbs Mill Park, nelle Midlands occidentali. A raccontare gli ultimi istanti del nipote è Charlotte McIlmurray che, su Facebook, scrive: “Mio nipote ha visto un bambino attraversare il ghiaccio ed è corso a cercare di salvarlo. Siamo solo devastati dalla scoperta che è morto cercando di salvare tre ragazzi che non conosceva nemmeno".

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi riscontri, i bimbi (di 6, 8 e 11 anni) stavano camminando sulla superficie ghiacciata del lago quando il gelo ha ceduto sotto i loro piedi. Jack era in compagnia del nonno. Vista la scena non ha esitato a tuffarsi nell’acqua ghiacciata. Solo uno dei quattro è riuscito a salvarsi: un bambino di sei anni estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi. Jack Johnson è annegato insieme agli altri. "Abbiamo lavorato a fianco dei colleghi dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sanitaria per fare tutto il possibile” ha dichiarato il portavoce della polizia locale. “Purtroppo non è stato possibile rianimare i tre piccoli, i nostri pensieri vanno ora alla loro famiglia e ai loro amici in questo momento profondamente devastante".