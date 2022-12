Dresda, uomo uccide la madre e si barrica in un centro commerciale

Un quarantenne di nazionalità tedesca avrebbe preso alcune persone in ostaggio in un mall della città. Sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarkt-Galerie sparando dei colpi di arma da fuoco e si sarebbe barricato in uno dei negozi. Prima avrebbe ucciso la madre 70enne: il suo cadavere è stato trovato in un appartamento. Secondo Bild, l’uomo avrebbe prima tentato di entrare negli studi di Radio Dresden ma non ci è riuscito