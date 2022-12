India, bimbo di 8 anni caduto in un pozzo di 17 metri

Tanmay Diyawar è precipitato mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e sarebbe intrappolato nel fango. "Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo perché ci sono pietre. Abbiamo chiamato una macchina demolitrice di notte per romperle", ha fatto sapere il magistrato distrettuale aggiuntivo di Betul

È una lotta contro il tempo, nel villaggio indiano di Mandavi, per salvare la vita di un bambino di 8 anni caduto in un pozzo artesiano profondo oltre 17 metri. Tanmay Diyawar è precipitato mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e sarebbe intrappolato nel fango.