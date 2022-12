Morto Dominique Lapierre, autore de "La città della gioia"

Aveva 91 anni. A darne conferma è la Mondadori, che ha pubblicato i suoi libri in Italia ascolta articolo Condividi

Lo scrittore francese Dominique Lapierre, ex grande firma di Paris Match, è morto all'età di 91 anni. A darne conferma è la Mondadori, che ha pubblicato i suoi libri in Italia. Nel giugno 2012, a causa di una caduta, Lapierre era entrato in coma e da allora ha perso progressivamente l'uso della parola e della capacità di scrivere. Autore di bestseller internazionali. tra le sue opere più conosciute ci sono "La città della gioia", "Più grandi dell'amore", "Parigi brucia?", "Mezzanotte e cinque a Bhopa" (LEGGI ANCHE: INCIPIT, LA RUBRICA DI LIBRI DI SKY TG24)

La fondazione di Action pour les enfants des lépreux de Calcutta nel 1982 leggi anche Le reliquie di Madre Teresa di Calcutta a Cagliari Nel 1982, con il sostegno di Maria Teresa di Calcutta, Lapierre aveva fondato insieme alla moglie l'associazione Action pour les enfants des lépreux de Calcutta, alla quale ha devoluto la metà dei suoi diritti d'autore, in favore di scuole e centri per la lotta alla lebbra e alla tubercolosi.

"La città della gioia" è diventato un film nel 1992 leggi anche A Fileno Carabba e Lapierre il premio "Comisso" 2022 Nato nel 1931 a Châtelaillon-Plage, nel primo romanzo, "Un dollaro mille chilometri "(1949), Lapierre ha raccontato un lungo viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti- Durante gli anni Cinquanta e Sessanta ha realizzato diversi reportage per il giornale Paris Match, tra cui quello dedicato all'India da cui ha tratto ispirazione per il bestseller "La città della gioia", diventato un film di Roland Joffé nel 1992.

In "Un arcobaleno nella notte" scrisse sull'insediamento dei coloni olandesi in Sudafrica approfondimento Emilio Isgrò: "Il genio è sempre pazienza" Tra le sue opere, si ricordano "Parigi brucia?" (scritto con con Larry Collins), da cui nel 1966 è stato tratto l'omonimo film di René Clément; "Mezzanotte e cinque a Bhopal" (con Javier Moro); "New York brucia?" (con Larry Collins), un romanzo fantapolitico che lega l'imminente esplosione di una bomba atomica a New York con l'abbandono da parte di Israele dei territori palestinesi occupati; "Un arcobaleno nella notte", sull'insediamento dei coloni olandesi in Sudafrica.