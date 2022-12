16/26 ©IPA/Fotogramma

Women of Iran - Dopo la morte di Mahsa Amini in Iran, in seguito all’arresto per non aver indossato correttamente l’hijab, il Paese è stato scosso da proteste violente per ottenere i diritti umani fondamentali che alle donne iraniane sono stati negati. Nel chiedere la libertà, manifestanti e giornalisti sono stati arrestati, messi in isolamento e sottoposti a interrogatori. Le autorità hanno aperto il fuoco per le strade, uccidendo un numero incalcolabile di persone. Organizzazioni per i diritti umani denunciano pestaggi e torture